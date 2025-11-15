Καλά θα πάει κι αυτό: Ένα τηλεφώνημα της Μιχαέλας ανοίγει τον δρόμο για νέες αποκαλύψεις

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμική σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 17 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Η Μιχαέλα και ο Ερρίκος ξανασυναντιούνται στο Πόρτο Ράφτη, χωρίς να ξέρουν ότι ο Πάρις τους παρακολουθεί κρυφά. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αναθέτει στη Δώρο A.Ι. να χακάρει πληροφορίες για τον Αλέκο και τη μυστηριώδη υπόθεση του Λεωνιδίου, ενώ ο Τάσος έρχεται σε νέα ρήξη με την Κατερίνα, η οποία αρχίζει να συνδέει τα κομμάτια, ανακαλύπτοντας ότι πίσω από το «Κωνσταντίνος Β.» υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν φανταζόταν ποτέ.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 26ο

Ένα περίεργο όνειρο της Μιχαέλας μπλέκει πραγματικότητα με φαντασία και η Ελισάβετ προσπαθεί να το «ερμηνεύσει». Η Ρόδω προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το ψαράδικο, την ώρα που η Δώρο A.I. κάνει το δικό της «κοινωνικό πείραμα»! Ο Αλέκος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.

Ο Απόλλωνας ανησυχεί για τον Πάρι και προσπαθούν με τη Νάταλι να κρατήσουν την ισορροπία στην εταιρεία. H Ντιέγκο και ο Τζόνι ψάχνουν τον εξαφανισμένο Πάρι, που ίσως να έχει μπλέξει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν όλοι. Ο Ερρίκος προσπαθεί να θυμηθεί τι έγινε τη νύχτα με την Τζίνι.

Ο Ίωνας και η Δώρα προσφέρουν την πιο σουρεαλιστική εκδοχή της «θεραπείας μέσω αγάπης», η Νίκη και η Ανθή ετοιμάζουν διαγωνισμό τραγουδιού για να σώσουν το μαγαζί τους, και η Στέλλα φαίνεται ότι κρύβει πολύ πιο σκοτεινά μυστικά απ’ όσα αφήνει να φανούν. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, κι όταν η Μιχαέλα καλεί κάποιον «που ξέρει», η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 27ο

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 28ο

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.