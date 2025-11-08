Καλά θα πάει κι αυτό: Ένα τροχαίο ενώνει ξανά τον Πάρι και τη Μιχαέλα; – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 10 έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Στο ψαράδικο, η Ρόδω υποψιάζεται ότι ο Μίμης δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα ψάρια… ενώ ο Αλέκος, καλοκάγαθος και αφελής, βλέπει τον νεαρό σαν «συνεχιστή». Στην εταιρεία, ο Απόλλωνας και η Νάταλι συνεχίζουν την έρευνα για το χακάρισμα, ενώ ένα απρόσμενο τροχαίο φέρνει «κοντά» τον Πάρι και τη Μιχαέλα, προκαλώντας στον Στέλιο πανικό.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 23ο

Η Ελισάβετ και η Νίκη φέρνουν άσχημα νέα για την Ανθή. Η Μιχαέλα συστήνει με καμάρι τη Λέα στην Ελισάβετ και στη Νίκη. Ο Απόλλωνας συναντά τη Στέλλα έξω από το παλιό σπίτι του Πάρι και της Μιχαέλας και η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται: εκείνη τον πολιορκεί ερωτικά, όμως ο ίδιος ψιλιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά. Μέσα, ο «μεσίτης» παραμονεύει με στιλέτο. Όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο Αλέκος ανατρέπονται τα σχέδια της Στέλλας.Η Χαρίκλεια παθαίνει κρίση και παραληρεί με παιδικά τραγουδάκια, τρομάζοντας τη Φιλιώ, που δεν ξέρει πώς να το ανακοινώσει στα παιδιά.

Ο Πάρις ετοιμάζει βαλίτσες, υπόσχεται στη Ντιέγκο ότι «αυτή τη φορά θα τα καταφέρει», αλλά όταν μένει μόνος ξεστομίζει την πιο επικίνδυνη αλήθεια: «Αφού ξεγέλασα και αυτή… είναι να με φοβάμαι».

Στο ψαράδικο, η Ρόδω υποψιάζεται ότι ο ανιψιός Μίμης δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα ψάρια… ενώ ο Αλέκος, καλοκάγαθος και αφελής, βλέπει τον νεαρό σαν «συνεχιστή». Στο μεταξύ, ο Μίμης με τον Κωστή στήνουν το μεγάλο κόλπο του «θησαυρού» και κανονίζουν να μπλέξουν τον Αλέκο σε κυνήγι.. θανάτου.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 24ο

Η Μιχαέλα βγαίνει για shopping therapy με τη Λέα, η οποία ετοιμάζεται να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για ρούχα. Ο Πάρις κρύβει τον μυστηριώδη εξωτερικό δίσκο στο εικονοστάσι της μητέρας του, τη στιγμή που ο Μάκης και ο Γκίκας τον παρακολουθούν. Η Χαρίκλεια, ανάμεσα σε ξεματιάσματα και μετρήσεις πίεσης, χαροπαλεύει, ενώ η Φιλιώ καταλαβαίνει ότι οι «προστάτες» θα μπαινοβγαίνουν πια καθημερινά στο σπίτι – και μαζί με αυτούς ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί ο Πάρις.

Στο ψαράδικο, ο Αλέκος και ο Μίμης οργανώνουν «θησαυροθηρία» με χάρτες, διαβήτες και… μερομήνια. Η Ρόδω εμφανίζεται σέξι, βάζοντας φωτιά στον Μίμη και αφήνοντας τον Αλέκο άφωνο. Το παιχνίδι γίνεται επικίνδυνο: θα παρασυρθεί η Ρόδω σε παράνομο πάθος; Η Ελισάβετ στο μπαρ ανακαλύπτει νέα στοιχεία για τη μητέρα της και δεν ξέρει τι να πιστέψει. Στο σπίτι των Σωτηρίου, η Κατερίνα γράφει το βιβλίο της, ενώ ο Τάσος την παρακολουθεί γεμάτος ζήλια και υποψίες. Το όνομα «Κωνσταντίνος Β.» ανάβει νέες φωτιές αφού ο Τάσος συνεχίζει τα κρυφά του παιχνίδια με την Τίνα.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 25ο

Ένα απρόσμενο τροχαίο φέρνει «κοντά» τον Πάρι και τη Μιχαέλα, προκαλώντας πανικό στον Στέλιο. Στο μεταξύ, η Στέλλα προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα με τον άντρα της, ενώ η Τζίνι βρίσκεται σε νυχτερινή επίθεση σαγήνης στον Ερρίκο. Στην εταιρεία, ο Απόλλωνας και η Νάταλι συνεχίζουν την έρευνα για το χακάρισμα. Ο Τζόνι παραμένει εξαφανισμένος, αλλά όλοι νιώθουν την παρουσία του πιο κοντά από ποτέ.

Ο Λοΐζος πιέζει τον Τάσο να ολοκληρώσει μια αποστολή που φοβάται να φέρει εις πέρας, ενώ η Τίνα επιστρέφει φέρνοντας αναστάτωση. Η Νίκη, η Ανθή και η Ελισάβετ ψάχνουν απαντήσεις ανάμεσα σε ποτήρια βότκα και εξομολογήσεις, ενώ ο Αλέκος και ο Μίμης προετοιμάζονται για ταξίδι, με τη Ρόδω να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες στο ψαράδικο και να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα με τη βοήθεια της Δώρο Α.I. Η Φιλιώ συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά κι ένας θόρυβος την κάνει να παγώσει.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.