Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό – Ολοκληρώνεται η εξέταση μαρτύρων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Σήμερα (8/11) συνεχίζεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο.

Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν χθες η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του κατηγορούμενου, ενώ το απόγευμα εξετάστηκε ο ένας εκ των τριών ψυχιάτρων της υπόθεσης. Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στον δράστη, ώστε να μειωθεί η ποινή των ισοβίων που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Επίδομα θέρμανσης: Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων – Σε 3 δόσεις η πληρωμή του

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου

Προσοχή: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα
περισσότερα
12:16 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Απολογούνται 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο

Οκτώ άτομα, ηλικίας 19 έως 30 ετών, έχουν συλληφθεί  συνολικά για το οπαδικό επεισόδιο που συγ...
11:58 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά...
11:57 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Έρχονται νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ

Αντίστροφα μετρά η έναρξη λειτουργίας των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχουν στόχο την ουσιαστι...
11:12 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες – Οι δύο παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» για το μακελειό

Αιφνιδιαστικά και κάτω από άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, σε φυλακές ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα