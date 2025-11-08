Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό»

«Ο Άγιος Έρωτας πίστευα ότι θα κάνει επιτυχία» δήλωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό» σημείωσε.

«Ο Νικόλαος υποδύεται έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί σε μια σάπια κοινωνία. Είναι ιερέας και μαθαίνει να συγχωρεί τους ανθρώπους. Συναντάει τον έρωτα, που τον είχε αποκλείσει από τη ζωή του» είπε για τον ρόλο του.

«Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν είχα πάει θέατρο όταν ήμουν μικρός» ανέφερε για την παιδική του ηλικία. «Για πρώτη φορά πήγα σε παράσταση όταν ήμουν 23 ετών και είπα θα το δοκιμάσω. Έδωσα εξετάσεις και πριν καν τελειώσω τη σχολή με επέλεξαν για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο» πρόσθεσε.

«Οι γονείς μου δεν είχαν λόγο στις επιλογές μου, γιατί βιοποριζόμουν μόνος μου» απάντησε σε ερώτηση για το πώς αντέδρασαν οι γονείς του στην απόφαση να γίνει ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Επίδομα θέρμανσης: Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων – Σε 3 δόσεις η πληρωμή του

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου

Προσοχή: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα
περισσότερα
04:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Τσουμάνης: «Ο έρωτας δεν είναι αυτό που έχουμε μέσα στο παντελόνι ή τη φούστα μας»

Ο Σταύρος Τσουμάνης βρέθηκε καλεσμένος στην Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Α...
03:53 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Προτρέπει τους διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κάλεσε τους διοργανωτές της Διάσκεψης για το Κλίμα COP30 να προσφέρουν αποκλε...
01:00 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Άννα Αδριανού για Νίκο Βασταρδή: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν θα χαρώ τη διαδρομή»

Η Άννα Αδριανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Actio...
00:45 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα: Έχω ακόμη πολύ δρόμο να διανύσω

Η Μαρία Παναγοπούλου αναφέρθηκε δημόσια στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον θάνατο του Κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα