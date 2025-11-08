Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό»

«Ο Άγιος Έρωτας πίστευα ότι θα κάνει επιτυχία» δήλωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό» σημείωσε.

«Ο Νικόλαος υποδύεται έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί σε μια σάπια κοινωνία. Είναι ιερέας και μαθαίνει να συγχωρεί τους ανθρώπους. Συναντάει τον έρωτα, που τον είχε αποκλείσει από τη ζωή του» είπε για τον ρόλο του.

«Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν είχα πάει θέατρο όταν ήμουν μικρός» ανέφερε για την παιδική του ηλικία. «Για πρώτη φορά πήγα σε παράσταση όταν ήμουν 23 ετών και είπα θα το δοκιμάσω. Έδωσα εξετάσεις και πριν καν τελειώσω τη σχολή με επέλεξαν για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο» πρόσθεσε.

«Οι γονείς μου δεν είχαν λόγο στις επιλογές μου, γιατί βιοποριζόμουν μόνος μου» απάντησε σε ερώτηση για το πώς αντέδρασαν οι γονείς του στην απόφαση να γίνει ηθοποιός.