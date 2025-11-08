Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδες

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Δείτε το ανανεωμένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Επίδομα θέρμανσης: Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων – Σε 3 δόσεις η πληρωμή του

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου

Προσοχή: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα
περισσότερα
12:16 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Απολογούνται 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο

Οκτώ άτομα, ηλικίας 19 έως 30 ετών, έχουν συλληφθεί  συνολικά για το οπαδικό επεισόδιο που συγ...
11:57 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Έρχονται νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ

Αντίστροφα μετρά η έναρξη λειτουργίας των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχουν στόχο την ουσιαστι...
11:12 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες – Οι δύο παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» για το μακελειό

Αιφνιδιαστικά και κάτω από άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, σε φυλακές ε...
11:09 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο – Μεταφέρθηκε με σπασμούς στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν μαθητής...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα