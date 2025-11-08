Γάζα: Η σορός που παραδόθηκε χθες στο Ισραήλ ταυτοποιήθηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Η σορός που παραδόθηκε χθες στο Ισραήλ ταυτοποιήθηκε

Η σορός του ομήρου που παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη Γάζα από τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ταυτοποιήθηκε ως αυτή του Λίορ Ρούντεφ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

“Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο (…) ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Λίορ Ρούντεφ ότι επαναπατρίστηκε (η σορός του) για να ταφεί”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινοαργεντινός Λίορ Ρούντεφ σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Νιρ Γιτζάκ, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το κιμπούτς αυτό μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους του από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς εκείνη την ημέρα στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Ρούντεφ ήταν 61 ετών και το πτώμα του είχε μεταφερθεί εκείνη την ημέρα στη Γάζα όπου κρατείτο έκτοτε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Επίδομα θέρμανσης: Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων – Σε 3 δόσεις η πληρωμή του

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου

Προσοχή: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα
περισσότερα
11:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουρ...
09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Η 32χρονη καθαρίστρια δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν πήγε σε λάθος σπίτι, μαζί ...
08:54 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο» το ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Τουρκία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για φερόμενη γενοκτονία εναντίον του Ισραηλινού πρωθ...
08:16 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία – 5 νεκροί και 130 τραυματίες – Βίντεο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, από ανεμοστρόβ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα