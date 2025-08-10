Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Κυριακή 10 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ήρων, Ηρωνία, Ηρώ, Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα.

Άγιοι Λαυρέντιος και Ιππόλυτος

Οι Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος μαρτύρησαν το 253 μ.Χ.

Ο αρχιδιάκονος Λαυρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της ρωμαϊκής Εκκλησίας, και του είχαν εμπιστευθεί τη διαχείριση της περιουσίας της. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο πάπας Ρώμης Ξύστος (ή Σίξτος) ο Β’, που καταγόταν από την Αθήνα, πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε.

Κατόπιν συνέλαβαν και το Λαυρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της Εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαυρέντιος δέχθηκε, και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανά και αναπήρους.

Και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της Εκκλησίας, «όπου ούτε σης ούτε βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν» (Ευαγγέλιο Ματθαίου, στ’ 20).

Δηλαδή, όπου ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς, και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων, για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενο τους. Εξαγριωμένοι τότε οι ειδωλολάτρες, έψησαν το Λαυρέντιο ζωντανό, πάνω σε σιδερένια σχάρα.

Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλυτος. Όταν, όμως, το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι μαρτυρικά τελείωσε τη ζωή του και ο Ιππόλυτος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:21 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Λιμάνι Πειραιά: Φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου – Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία

Αδειάζουν σιγά- σιγά οι πόλεις και γεμίζουν οι νησιωτικοί προορισμοί και οι παραλίες. Λίγες ημ...
07:17 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Καιρός: 40αρια και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Σε «κόκκινο» συναγερμό Αττική, Εύβοια και Βοιωτία για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» για την Κυ...
04:45 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φαράγγι της Σαμαριάς: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης του πολυτραυματία 60χρονου – Τον κουβάλησαν στα χέρια για 7 χλμ. – ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυ...
03:15 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Σαμοθράκη, Λασίθι και Ηλεία – Διάσπαρτες εστίες στην Πρέβεζα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που έκαιγαν το Σάββατο (9/8) σε Σαμοθράκη, Λα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια