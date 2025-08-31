ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο

Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν δύο αλλοδαπούς τουρίστες να κατέχουν παράνομα μικροποσότητα κοκαΐνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν προμηθευτεί τις ουσίες από αλλοδαπό διακινητή που δρούσε στο νησί, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη διακριτική παρακολούθησή του και τελικά στην έφοδο στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζονται σε πάνω από 85 χιλιάδες ευρώ.