ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν δύο αλλοδαπούς τουρίστες να κατέχουν παράνομα μικροποσότητα κοκαΐνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν προμηθευτεί τις ουσίες από αλλοδαπό διακινητή που δρούσε στο νησί, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη διακριτική παρακολούθησή του και τελικά στην έφοδο στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζονται σε πάνω από 85 χιλιάδες ευρώ.

06:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κακοκαιρία – εξπρές: Ταλαιπωρία στο δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Γέμισε νερά το κατάστρωμα του πλοίου

Η κακοκαιρία που πλήττει το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, είχε σαν αποτέλεσμα να πε...
06:15 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: 33χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8) στη Λεωφόρο Ποσειδών...
06:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σαν σήμερα 31 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη για τη ζωή τραυματίας σοβαρού τροχαίου

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Εύβοια αργά το βράδυ του Σαββ...
