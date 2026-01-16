ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών στη Νέα Ιωνία – Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει ως απολύτως ανακριβή τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο καθηγητών σε σχολείο της Νέας Ιωνίας έπειτα από διένεξη με γονέα, φορώντας τους μάλιστα χειροπέδες μπροστά στους μαθητές.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν σχετικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφορούν και αφορούν περιστατικό σε σχολική μονάδα της Νέας Ιωνίας Αττικής, κρίνεται απαραίτητο να αποκατασταθεί η αλήθεια, καθώς αποδίδονται στην Ελληνική Αστυνομία ενέργειες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης έλαβε αρχικά κλήση από δικηγόρο, εκπρόσωπο γονέα μαθητή, για φραστικό επεισόδιο εντός του σχολικού χώρου. Λίγο αργότερα, δεύτερη κλήση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικό της ίδιας σχολικής μονάδας.

Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φύση του περιστατικού όσο και την ιδιαιτερότητα του σχολικού περιβάλλοντος, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανακριτικής διαδικασίας. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακό όχημα, ενώ ο καταγγέλλων προσήλθε αυτοβούλως με ιδιωτικό μέσο.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας, έδωσε προφορική εντολή να μην ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό να υποβληθεί στην Εισαγγελία.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αναφορές περί συλλήψεων, χρήσης χειροπέδων ή εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος εκπαιδευτικών είναι απολύτως ανακριβείς και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες κυκλοφορεί φωτογραφικό υλικό το οποίο δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το συμβάν και, προφανώς, αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση τέτοιου υλικού όχι μόνο ενισχύει την παραπληροφόρηση, αλλά υπονομεύει και τη νηφαλιότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά.

Η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί εντός του πλαισίου της νομιμότητας, με ευαισθησία, επαγγελματισμό και θεσμική ουδετερότητα, σέβεται απόλυτα τον ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δρα πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της έννομης τάξης και την προστασία όλων των εμπλεκομένων».

