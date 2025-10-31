ΕΛ.ΑΣ.: Αναζητά πληροφορίες για το τροχαίο με θύμα 45χρονο στη λεωφόρο Λαυρίου – Σκοτώθηκε όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε σηματοδότη 

Έκκληση για πληροφορίες απευθύνει η ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 45χρονο μοτοσικλετιστή, που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025 στο Λαύριο.

Υπενθυμίζεται, ότι το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα στη Λ. Λαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τη ζωή του.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Το Σάββατο 11-10-2025 και περί ώρα 02:20΄, επί της συμβολής της Λεωφ. Λαυρίου με την Παλαιά Λεωφ. Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, περιοχής Δήμου Λαυρεωτικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία εξετράπη δεξιά της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στο τηλέφωνο: 2299069490».