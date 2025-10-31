ΕΛ.ΑΣ.: Αναζητά πληροφορίες για το τροχαίο με θύμα 45χρονο στη λεωφόρο Λαυρίου – Σκοτώθηκε όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε σηματοδότη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Έκκληση για πληροφορίες απευθύνει η ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 45χρονο μοτοσικλετιστή, που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025 στο Λαύριο.

Υπενθυμίζεται, ότι το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα στη Λ. Λαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τη ζωή του.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Το Σάββατο 11-10-2025 και περί ώρα 02:20΄, επί της συμβολής της Λεωφ. Λαυρίου με την Παλαιά Λεωφ. Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, περιοχής Δήμου Λαυρεωτικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία εξετράπη δεξιά της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στο τηλέφωνο: 2299069490».

19:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φρίκη στη Λέρο: Ένοχοι και στο Εφετείο οι γονείς που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα παιδιά τους

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου δύο γονείς από τη Λέρο, ηλικίας 57 και...
18:32 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 156 χλμ. την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη 

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυν...
18:09 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν αστυνομικό στη μέση του δρόμου επειδή «κόλλησαν» στην κίνηση 

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με ξυλοδαρμό αστυνομικού, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμέ...
18:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η πρόταση της εισαγγελέως – «Πολιτική σκευωρία» είδε ο Λαγός, η γραπτή δήλωση Ρουπακιά

Στις 12 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας του πενταμελούς εφετείου...
