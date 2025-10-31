Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έφυγε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, βυθίζοντας τη χώρα σε πένθος για έναν από τους πλέον καθοριστικούς πολιτικούς της μεταπολιτευτικής εποχής.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A2Cnn, ο Νάνο έπασχε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1991, ο Φάτος Νάνο διορίστηκε πρωθυπουργός μιας μεταβατικής κυβέρνησης με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων δημοκρατικών, μετακομμουνιστικών εκλογών της χώρας.

Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Αλβανίας το 1991, την περίοδο 1997–1998 και ξανά από το 2002 έως το 2005.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNA, μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το Κοινοβούλιο ίδρυσε στις αρχές του 1993 ειδική επιτροπή για να ερευνήσει τη δραστηριότητα του Φάτος Νάνο σχετικά με «υποτιθέμενη διαφθορά και κατάχρηση» στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε παρασχεθεί από το ιταλικό κράτος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που διήρκεσε από το 1990 έως τις αρχές του 1992.

Στις 3 Απριλίου 1994, ο Νάνο καταδικάστηκε σε δώδεκα χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, το 1999 απαλλάχθηκε από το Δικαστήριο των Τιράνων από τις κατηγορίες για «κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά».

Ο Φάτος Νάνο αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 1997, επιστρέφοντας σταδιακά στην πολιτική ζωή της χώρας, όπου παρέμεινε μία από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες της σύγχρονης αλβανικής ιστορίας.