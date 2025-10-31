Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Φάτος Νάνο
Φωτογραφία: AP

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, έφυγε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, βυθίζοντας τη χώρα σε πένθος για έναν από τους πλέον καθοριστικούς πολιτικούς της μεταπολιτευτικής εποχής.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A2Cnn, ο Νάνο έπασχε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1991, ο Φάτος Νάνο διορίστηκε πρωθυπουργός μιας μεταβατικής κυβέρνησης με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων δημοκρατικών, μετακομμουνιστικών εκλογών της χώρας.

Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Αλβανίας το 1991, την περίοδο 1997–1998 και ξανά από το 2002 έως το 2005.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNA, μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το Κοινοβούλιο ίδρυσε στις αρχές του 1993 ειδική επιτροπή για να ερευνήσει τη δραστηριότητα του Φάτος Νάνο σχετικά με «υποτιθέμενη διαφθορά και κατάχρηση» στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε παρασχεθεί από το ιταλικό κράτος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που διήρκεσε από το 1990 έως τις αρχές του 1992.

Στις 3 Απριλίου 1994, ο Νάνο καταδικάστηκε σε δώδεκα χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, το 1999 απαλλάχθηκε από το Δικαστήριο των Τιράνων από τις κατηγορίες για «κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά».

Ο Φάτος Νάνο αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 1997, επιστρέφοντας σταδιακά στην πολιτική ζωή της χώρας, όπου παρέμεινε μία από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες της σύγχρονης αλβανικής ιστορίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Daily Express: Η Σάμος στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης που θα συνδέονται με τη Μ. Βρετανία το 2026- Οι λόγοι που ...

Επιτόκια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ για δάνεια και καταθέσεις

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 27 δευτερόλεπτα

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο
περισσότερα
18:58 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πολωνία: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική – Το τρίτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αε...
18:49 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Οι ληστές αποπειράθηκαν να πουλήσουν στο Dark Web τα κοσμήματα, σύμφωνα με ισραηλινή ιστοσελίδα – Επί χρόνια εκτεθειμένο το μουσείο

Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με ισραηλινή εταιρεία για την πώληση των...
18:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους μετά τη σφαγή στην Ελ Φάσερ – Στη φυλακή ο «χασάπης του αιώνα» που δημοσίευε εκτελέσεις στο TikTok

Nέα αποτρόπαια ευρήματα και εικόνες από τη φρίκη του πολέμου στο Σουδάν, που συγκλονίζουν τη δ...
18:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αγνοεί επιδεικτικά τον Άντριου – Η στιγμή που προανήγγειλε τη ρήξη στη σχέση τους

Η απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό αξίωμα και προνόμιο φαίνεται πως αποτέλεσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς