Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), έπειτα από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.

Η μητέρα μίας μαθήτριας μίλησε στο Star και ανέφερε: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να λέει “μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, ο οδηγός μας άφησε στο δρόμο. Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια».