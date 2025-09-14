Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, ειδική επιχειρησιακή δράση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε.

Σκοπός της ειδικής επιχειρησιακής δράσης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -8- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 8 οικίες, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • καραμπίνα,
  • -43- φυσίγγια,
  • μαχαίρι τύπου «ματσέτα»,
  • -29- φαρμακευτικά δισκία,
  • -10- ηχεία υψηλής ισχύος,
  • ενισχυτής,
  • -29- κάμερες παρακολούθησης,
  • καταγραφικά μηχανήματα, καθώς και
  • το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

Αρτηριακή πίεση: Πώς να τη μετρήσετε στο σπίτι σωστά – Τι σημαίνουν οι τιμές

ΑΣΕΠ: Τι ισχύει για τις υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων για τη Δημοτική Αστυνομία

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Έρχεται εφαρμογή για προσλήψεις δύο ημερών-Πώς θα λειτουργεί

Επιστήμονες εντόπισαν πιθανό αποτύπωμα ζωής στον Άρη – Τι είναι αυτές οι ενδείξεις και πώς προσδιορίζεται η προέλευσή τους

Η Microsoft επενδύει δυναμικά στην εκπαίδευση δικών της AI μοντέλων – «Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε»
περισσότερα
16:09 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Αμπελόκηποι: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στην Σεβαστουπόλεως

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, πριν από λίγο, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09), έπειτα...
15:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), έπειτα από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομ...
15:13 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Νεκρή μητέρα 3 παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία, στον Βόλο, ...
14:51 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό 

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, έπειτα από ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος