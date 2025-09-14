Βόλος: Νεκρή μητέρα 3 παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία, στον Βόλο, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη Ε.Κ. συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στις 4:40 τα ξημερώματα, στην οδό Κυρίλλου με Θράκης.

Η 48χρονη δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, καθώς μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά ήταν ήδη αργά.