Δίωξη για οπλοκατοχή σε βάρος του 19χρονου Τούρκου συλληφθέντα – Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 10 που προσήχθησαν 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 19χρονου Τούρκου που συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Όπως έγινε γνωστό, ο 19χρονος Τούρκος που συνελήφθη κατείχε παράνομα μια βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη δέκα προσαγωγές (εννέα υπήκοοι Τουρκίας και ένας Έλληνας υπήκοος).

Ο 19χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές, μάλιστα αποφυλακίστηκε τον περασμένο Μάιο για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Συνελήφθη στην επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι ερευνούσαν για οπλισμό στην κατοχή Τούρκων υπηκόων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 19χρονος Τούρκος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για οπλοκατοχή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι άλλοι δέκα, οι οποίοι προσήχθησαν έπειτα από τις έρευνες που έγιναν σε τρία σπίτια στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Χαλκιδική, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

