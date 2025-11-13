Debate Οικονόμου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, οπλοκατοχή και ακρίβεια

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Γιάννης Οικονόμου και ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, για μια σειρά ζητημάτων όπως η οπλοκατοχή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ και η ακρίβεια.

Για το θέμα της οπλοκατοχής και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής», ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είπε ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προσπάθησε να παραποιήσει αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που δεν μας έχει πει για τον άφωνο πρωθυπουργό. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε τα πράγματα με το όνομά τους λέγοντας ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και να μη δικαιολογείται από κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα έγκλημα που να είναι δικαιολογημένο» και πρόσθεσε: «Μα είναι δυνατόν να εγκαλείται το ΠΑΣΟΚ που πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για την οπλοκατοχή και να μην εγκαλείται η κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τίποτα;».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι «το θέμα είναι ευρύτερο από τις άδειες οπλοχρησίας και αν δικαιολογούνται και αν πρέπει να αυστηροποιηθεί η διαδικασία χορήγησης – που πρέπει να αυστηροποιηθεί, καθώς υπάρχουν κενά. Εδώ δεν μιλάμε για όπλα με άδεια, αλλά για καλάσνικοφ, χειροβομβίδες, για μια εκτεταμένη παραβατικότητα που έρχεται να εμπλακεί στρεβλά και λαθεμένα με μια εθιμική αντίληψη περί όπλων που έχει οδηγήσει σε αυτές τις τραγωδίες που ζούμε και που έχει οδηγήσει στο να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση».

Υποστήριξε ότι «χρειάζονται έλεγχοι και αναθεώρηση μιας ευρύτατα εμπεδωμένης αντίληψης ανοχής της παραβατικότητας υπό τον μανδύα μίας παραδοσιακής κληρονομιάς και είναι θέμα ευθύνης ενός πολιτικού προσωπικού συνολικά που θα έπρεπε πιο γρήγορα να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κατάστασης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι είναι ένα «ζήτημα για διακομματική αυτοκριτική και όχι για αντιπαράθεση. Πρέπει να δουλέψουμε και σε επίπεδο θεσμικής παρέμβασης, αυστηροποίησης του πλαισίου για τις άδειες και στην εκπαίδευση και γενικότερα. Είναι άλλο πράγμα να έχει κάποιος ένα όπλο στο σπίτι του ως ενθύμιο και κειμήλιο και να καμαρώνει για αυτό και άλλο αυτό που είδαμε σε αυτή την περίπτωση και να το βλέπουν οι νεότεροι και να το θεωρούν ως λεβεντιά».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης. Αυτό έχει κραδασμούς και αβεβαιότητες». Είπε ακόμη ότι «αυτό σε συνδυασμό με την ευλογιά είναι τα κορυφαία προβλήματα στο αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο που υφίσταται έντονους κραδασμούς». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι αρμόδιοι εργάζονται για να γίνουν δύο κρίσιμες πληρωμές στα τέλη Νοεμβρίου και μετά ακολουθεί ένας μεγάλος αγώνας δρόμου έως τέλος Δεκεμβρίου».

Με τη σειρά του ο κ. Σπυρόπουλος αναρωτήθηκε «τι έκανε η κυβέρνηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια και όχι όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι «πρώτοι ανοίξαμε τον δρόμο της Δικαιοσύνης» και ο κ. Σπυρόπουλος διαφώνησε λέγοντας ότι ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «θέλει να οδηγήσει αλλού την κουβέντα και μέσα από την Εξεταστική για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων».

Ο κ. Σπυρόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι γνώριζαν και έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εσείς κρύβατε τον κ. Μυλωνάκη. Όπως και τον Φραπέ και τον Χασάπη».

Για τα ΕΛΤΑ

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος τόνισε ότι εκείνοι ως ΠΑΣΟΚ θα διερευνούσαν πρώτα από όλα πώς δημιουργήθηκαν οι μαύρες τρύπες των ΕΛΤΑ.

«Το πρώτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας έλεγχος για το ποιοι οδήγησαν στην κακή οικονομική κατάσταση τα ΕΛΤΑ» είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για να υπάρχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει έναν κόσμο στον τόπο του, να εργαστεί και να κάνει οικογένεια εκεί».

Ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι «είναι προφανές ότι οι υψηλές δαπάνες δεν συνάδουν με έναν Οργανισμό που κάνει περικοπές στο πεδίο και το δίκτυό του και δεν συνάδουν και με Οργανισμό που έχει αποτύχει να συμμαζέψει πολύ τα οικονομικά του». Παραδέχτηκε ότι «υπήρξε αστοχία με το ζήτημα». Μίλησε για «πολλαπλή αστοχία και επικοινωνιακή, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση και αστοχία και ως προς τα καταστήματα και τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν».

Για την ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. που οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και αυξάνονται». Υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν έλεγχοι, ενώ ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα πόσα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί, όχι καταλογιστεί όλα αυτά τα χρόνια που επικρατεί η κερδοσκοπία. Υπάρχουν καρτέλ που κρατούν ψηλά τις τιμές, όχι μόνο στα τρόφιμα» και κατέληξε ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητά τρόπους ώστε να πέσουν οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα».

Ο βουλευτής της ΝΔ με τη σειρά του τόνισε ότι «ακρίβεια υπάρχει σε όλον τον κόσμο και πληθωρισμός παντού. Μόνο στην Κίνα υπάρχει στασιμοπληθωρισμός. Για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια χρειάζεται επιμονή σε συγκεκριμένες πολιτικές, η αύξηση μισθών μία από αυτές» και συμπλήρωσε:

«Χώρα που η παραγωγική της βάση δεν μπορεί να στηρίξει την κατανάλωση και είναι τόσο εξαρτημένη από εισαγωγές θα δοκιμάζει μεγάλες δυσκολίες ως προς την ακρίβεια ό, τι και να κάνουμε».