Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν ένα τέμενος

Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν ένα τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα οι ακραίοι έποικοι έγραψαν νωρίς το πρωί ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους του τεμένους, που βρίσκεται σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της περιοχής.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα γκράφιτι περιελάμβαναν προσβολές στα εβραϊκά, κατά του προφήτη Μωάμεθ.

Israeli settler mobs set fire to a mosque located between the towns of Deir Istiya and Kifl Haris in Salfit, occupied West Bank. pic.twitter.com/Yr8moQ1sLi — Quds News Network (@QudsNen) November 13, 2025



Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, αλλά βίντεο που κυκλοφόρησαν σε παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ζημιές στον χώρο λατρείας.

Hours after @SecRubio statement on Israeli settler terrorism in the West Bank, settlers set fire to a mosque and scrawled racist slogans on its walls in the village of Deir Istya, west of Salfit, in the occupied West Bank. https://t.co/Sk3m6bAh3i pic.twitter.com/0Pq7GdiK3f — Hamza (@HowidyHamza) November 13, 2025



Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται συχνά ότι δεν λαμβάνει αρκετά αυστηρά μέτρα κατά της βίας των εποίκων.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ