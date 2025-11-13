Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν ένα τέμενος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν ένα τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές

Όπως τονίζει το δημοσίευμα οι ακραίοι έποικοι έγραψαν νωρίς το πρωί ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους του τεμένους, που βρίσκεται σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της περιοχής.

Πηγή: Χ

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα γκράφιτι περιελάμβαναν προσβολές στα εβραϊκά, κατά του προφήτη Μωάμεθ.

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί επιτέθηκαν με ρόπαλα σε Παλαιστίνιους αγρότες – Συγκλονιστικά βίντεο καταδίωξης σε ελαιώνες


Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, αλλά βίντεο που κυκλοφόρησαν σε παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ζημιές στον χώρο λατρείας.


Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται συχνά ότι δεν λαμβάνει αρκετά αυστηρά μέτρα κατά της βίας των εποίκων.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

15:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

15:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

14:31 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

