Δημογραφικό: Ρεκόρ 15ετίας με τα λιγότερα «πρωτάκια» στην Α’ Δημοτικού

Ανησυχητικά στοιχεία για την υπογεννητικότητα αποτυπώνονται ήδη στα σχολεία της χώρας, καθώς από το νέο σχολικό έτος 2025 αναμένεται να καθίσουν στα θρανία μόλις 71.181 παιδιά της Α’ Δημοτικού, αριθμός που αποτελεί τον χαμηλότερο των τελευταίων δεκαπέντε ετών.

Το 2010 τα «πρωτάκια» ξεπερνούσαν τις 120.000, γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση φτάνει το 41%. Το ζήτημα δεν είναι μόνο στατιστικό, αλλά αλλάζει τον χάρτη της εκπαίδευσης και εξελίσσεται σε σοβαρό κοινωνικό και εθνικό πρόβλημα, αφού το φαινόμενο δεν κάνει καμία εξαίρεση, ακόμη και σε περιοχές που εμφανίζουν πληθυσμιακή άνοδο.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ η μείωση των μαθητών της Α’ Δημοτικού κυμαίνεται μεταξύ 10% και 12%. Το πρόβλημα αγγίζει ακόμη και μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης. Στον Κορδελιό – Εύοσμο, έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της Βόρειας Ελλάδας, καταγράφεται αισθητή πτώση στους εγγεγραμμένους μαθητές. Οι προβολές για το μέλλον είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, καθώς αν συνεχιστεί αυτή η τάση, το σχολικό έτος 2030-2031 οι μαθητές της Α’ Δημοτικού δεν θα ξεπερνούν τους 60.000, στοιχείο που επιβεβαιώνει το βάθος της δημογραφικής κρίσης.

Η κατάσταση είναι δραματική και σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Στην Ήπειρο, 38 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα ανοίξουν φέτος, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής για να τα στελεχώσει. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας τους έπειτα από εισηγήσεις των τοπικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας.

Η Α’ Δημοτικού αποτελεί τον πιο καθαρό δείκτη της δημογραφικής υγείας μιας χώρας. Τα άδεια θρανία σημαίνουν λιγότερες γεννήσεις, άρα λιγότερο δυναμικό για την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον. Η υπογεννητικότητα δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ένα σχολείο που κλείνει, μια τάξη που μένει μισογεμάτη και μια χώρα που γερνά.