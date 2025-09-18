Χίος: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου στη Χίο.

Παρά το ότι ο 62χρονος φέρεται να «πήρε» την υπόθεση πάνω του και υποστήριξε πως, τόσo τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του, αλλά και τα άλλα 8.500 στο βαν, τα είχε ο ίδιος προμηθευτεί για να τα μεταφέρει στην Τουρκία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και του 72χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ο συνήγορος του 62χρονου Αλέξης Γεωργούλης, ο πελάτης του είναι συνταξιούχος ναυτικός, με παιδιά και εγγόνια, ενώ ο 72χρονος τυγχάνει να είναι ο οδοντίατρός του και τυχαία βρέθηκαν στη Χίο.

Αναμένεται δε να ζητηθεί επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων, που αρχικά υπολογίστηκε η αξία τους σε 695.000 ευρώ και οι δασμοί που θα είχαν στο ελληνικό δημόσιο σε 166.500 ευρώ. Ποσό που υπερβαίνει τις 150.000, οπότε και κάνει την πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.