Ρούχα: Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους πιο «σκληρούς» λεκέδες χρησιμοποιώντας 2 οικιακά υλικά

Οι επίμονοι λεκέδες στα ρούχα αποτελούν πραγματική πρόκληση, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν, αφού το λάδι δεν είναι υδατοδιαλυτό και απωθεί το νερό. Η δημιουργός του TikTok, Chantel Mila, γνωστή και ως Chantel, αποκάλυψε το μυστικό για την αντιμετώπιση ακόμα και των “πιο σκληρών λεκέδων” από τα ρούχα, με δύο απλά, οικιακά υλικά, χωρίς την ανάγκη για σκληρά χημικά.

Πώς να εξαφανίσετε τους λιπαρούς λεκέδες από τα ρούχα με φυσικό τρόπο

Για να απαλλαγείτε από τους λιπαρούς λεκέδες, θα χρειαστείτε μόνο δύο υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας:

υγρό πιάτων και

μαγειρική σόδα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

Φτιάξτε μια πάστα καθαρισμού: Ανακατέψτε υγρό πιάτων με μαγειρική σόδα για να δημιουργήσετε μια πηχτή πάστα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εφαρμόσετε πρώτα το υγρό πιάτων απευθείας στον λεκέ και έπειτα να καλύψετε την περιοχή με μαγειρική σόδα. Εφαρμόστε την πάστα και τρίψτε: Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα (όπως μια παλιά οδοντόβουρτσα) για να δουλέψετε το μείγμα μέσα στις ίνες του υφάσματος. Περιμένετε να δράσει το μείγμα: Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Αυτό θα επιτρέψει στη μαγειρική σόδα να απορροφήσει το λάδι και το υγρό πιάτων να το διασπάσει. Πλύνετε το ρούχο στο πλυντήριο στον συνηθισμένο κύκλο πλύσης.

Γιατί αυτό το κόλπο είναι αποτελεσματικό

Η μαγειρική σόδα όταν εφαρμόζεται σε λιπαρούς λεκέδες, απορροφά το λάδι και το απομακρύνει από το ύφασμα. Παράλληλα, το υγρό πιάτων βοηθά στη διάσπαση των λιπών, χαλαρώνοντας τον λεκέ πριν από το πλύσιμο.

Οι ειδικοί της εταιρείας Tide τονίζουν τη σημασία της άμεσης δράσης. Εάν ο λεκές είναι πρόσφατος, ταμπονάρετε πρώτα την περιοχή με μια χαρτοπετσέτα για να απορροφήσετε το περιττό λάδι, πριν εφαρμόσετε το καθαριστικό διάλυμα.

Προσοχή στα χρωματιστά ρούχα

Η μαγειρική σόδα μπορεί να ξεθωριάσει το χρώμα σε σκούρα ή ευαίσθητα υφάσματα. Λόγω του υψηλού pH της, μπορεί να επηρεάσει ίνες, όπως το μαλλί, το κασμίρι και το μετάξι, καθώς και να προκαλέσει αποχρωματισμό σε ορισμένες βαφές.