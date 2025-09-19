Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι 25χρονης, την μαχαίρωσε και άρπαξε 2.000 ευρώ – Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Αιματηρό επεισόδιο με θύμα μια 25χρονη γυναίκα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (19/9), σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thesspost.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 17:30, όταν ένας άνδρας μπήκε στην κατοικία όπου βρισκόταν η 25χρονη, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ.

Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του δράστη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι ότι το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με τον 27χρονο δραπέτη από τις φυλακές Κασσάνδρας.