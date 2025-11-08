Χαλκίδα: Απολογούνται 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου – Βίντεο

Οκτώ άτομα, ηλικίας 19 έως 30 ετών, έχουν συλληφθεί  συνολικά για το οπαδικό επεισόδιο που συγκλόνισε τη Χαλκίδα το βράδυ της Δευτέρας 3/11/2025, με τραγική κατάληξη τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου.

Την Παρασκευή, τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού. Μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», ανέφερε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων. «Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», υποστήριξε άλλος κατηγορούμενος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του evia online αμέσως μετά την λήψη της απόφασης από ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των τριών οπαδών που συμμετείχαν στη συμπλοκή, ένας εκ των τριών δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ώστε να διεξαχθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σήμερα, Σάββατο, 8/11, έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες, προκειμένου να απολογηθούν.  Αντιμετωπίζουν όλοι βαρύτατες κατηγορίες, με κυριότερη εκείνη την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με τις αρχές, κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής, ενώ άλλη κάμερα έξω από το νοσοκομείο έδειξε την εγκατάλειψη του 20χρονου.

Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, διακρίνονται οι εμπλεκόμενοι να βγαίνουν από τα οχήματά τους – ένα γκρι αυτοκίνητο κι ένα μαύρο. Αμέσως μετά, πίσω από τα οχήματα εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του αφότου δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι οδηγοί των δύο οχημάτων έκαναν «κόντρα» για αρκετά χιλιόμετρα. Στη συμβολή των οδών Αχαΐας και Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ο οδηγός του γκρι αυτοκινήτου έκλεισε τον δρόμο στο μαύρο όχημα. Οι επιβαίνοντες βγήκαν από τα οχήματα και άρχισαν να συμπλέκονται με ρόπαλα και μαχαίρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 20χρονος μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο και εγκαταλείπεται στην είσοδο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου καταγράφονται τρεις άνδρες να αποβιβάζουν τον τραυματία από το γκρι όχημα και να τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο. Τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

