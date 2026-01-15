Χαϊδάρι: Αναστάτωση για λύκο που περιπλανιέται στους δρόμους – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους του Χαϊδαρίου η εμφάνιση λύκου μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε να περιπλανιέται τη νύχτα στους δρόμους του Δαφνιού, με πολίτη να το βιντεοσκοπεί από το μπαλκόνι του και να ειδοποιεί αμέσως τις αρχές.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο λύκος να κινείται στην οδό Παλαιολόγου και Τροίας, δίπλα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να δείχνει φόβο. Ο κάτοικος που τον εντόπισε ενημέρωσε αμέσως τον περιβαλλοντικό σύλλογο της περιοχής και τον Δήμο Χαϊδαρίου, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου, Κώστας Σταθάς, «πληροφορηθήκαμε ότι πιθανόν να κατέβηκε από το Ποικίλο Όρος και ότι ήταν μόνος του. Οι λύκοι αναζητούν εύκολη τροφή, την οποία βρίσκουν στα σκουπίδια, και γι’ αυτό συνήθως κατεβαίνουν στις πόλεις. Από τη φύση τους δεν πλησιάζουν εύκολα τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο μηχανισμός μας ενεργοποιήθηκε άμεσα».

Η εικόνα του λύκου μέσα σε πυκνοκατοικημένο σημείο έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι δηλώνουν πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Παράλληλα, το Δασαρχείο εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς να ενεργούν σε περίπτωση που συναντήσουν λύκο:

Σε καμία περίπτωση να μην τον ταΐσουν.

Να μην αφήνουν νεκρά ζώα σε δάση ή κοντά σε σπίτια.

Όταν βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, να προκαλούν κάποιον θόρυβο, ώστε ο λύκος να αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη παρουσία.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Τον περασμένο Νοέμβριο, λύκοι είχαν εντοπιστεί ξανά σε Άνω Λιόσια και Πετρούπολη, γεγονός που δείχνει πως τα άγρια ζώα πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο τις πόλεις αναζητώντας τροφή.