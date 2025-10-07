«Μπελάς» τα κλαδιά και τα παράγωγα κοπής: Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους – Ποιος έχει την ευθύνη μεταφοράς στα σημεία που επιλέγουν οι Δήμοι

«Μπελάς» για πολλούς πολίτες είναι τα κλαδιά, οι σχίνοι και τα παράγωγα από θάμνους και δέντρα όταν αυτά κόβονται προκειμένου να καθαριστούν οικόπεδα ή και κοινόχρηστοι χώροι. Τι ισχύει σχετικά με τη μεταφορά τους στα σημεία εναπόθεσης που έχει προεπιλέξει ο εκάστοτε Δήμος; Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος αναλαμβάνει τη δαπάνη για τη συγκεκριμένη ενέργεια;

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης, Βλάσσης Σιώμος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, εξήγησε με λεπτομέρεια τι ισχύει και τι όχι.

«Αν κάποιος με προσωπική δαπάνη καθαρίσει έναν δημόσιο χώρο, αυτονοήτως τον όγκο που προκύπτει από την κοπή, τον μαζεύει ο Δήμος. Ο Δήμος καταρχάς θα έπρεπε να καθαρίζει έναν δημόσιο χώρο, εκείνος να τα μαζεύει και να τα μεταφέρει εκεί όπου πρέπει να εναποτεθούν, βάσει και της «εγκυκλίου Σκυλακάκη» τόνισε ο κ. Σιώμος και συνέχισε:

«Μετά την εγκύκλιο και επειδή οι όγκοι πολλαπλασιάστηκαν, καθώς οι ιδιοκτήτες οικοπέδων κλήθηκαν να τα καθαρίσουν, οι Δήμοι αδυνατούσαν να μαζέψουν όλα αυτά τα παράγωγα και εφάρμοσαν κάτι που ίσχυε πάντα και ποτέ οι Δήμοι δεν υλοποιούσαν. Είπαν ότι για τα οικόπεδα και τα ακίνητα που θα καθαρίζουν οι πολίτες, οφείλουν να τα πάνε με δικά τους έξοδα σε χώρους που έχει προεπιλέξει ο Δήμος να τα εναποθέσουν και ο Δήμος είτε να τα μεταφέρει από εκεί ή να τα κόψει, να τα κάνει τρίμματα και να τα μεταφέρει μετά».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «στο παρελθόν οι Δήμοι τα έπαιρναν όλα. Πλέον ορίζουν μια συγκεκριμένη ποσότητα, συνήθως ένα φορτηγό, την οποία και παίρνουν, ενώ αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και χρειάζονται 2 και 3 φορτηγά για τα τη μεταφορά, το επωμίζεται ο εκάστοτε πολίτης αυτό με δική του δαπάνη».

Ο κ. Σιώμος είπε ότι «θα μπορούσε ο εκάστοτε Δήμος στον Κανονισμό Καθαριότητας να ορίσει μια τιμή χρέωσης ανά κυβικό για παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές οι αυτοδιοικητικοί στην προσπάθειά τους να πάρουν ψήφους, αποφασίζουν σε άλλους να τα παίρνουν τα παράγωγα της κοπής και σε άλλους όχι».

Ο ίδιος κατέληξε ότι «δέχομαι βέβαια και το επιχείρημα κάποιων συναδέλφων που λένε ότι και όλο τον προϋπολογισμό να δαπανήσουν, δεν τους φτάνει για να κόψουν γιατί δεν θα τα εισπράξουν τα χρήματα αυτά, καθώς υπάρχει ασάφεια σε πολλές ιδιοκτησίες και ακίνητα».