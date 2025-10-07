«Μπελάς» τα κλαδιά και τα παράγωγα κοπής: Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους – Ποιος έχει την ευθύνη μεταφοράς στα σημεία που επιλέγουν οι Δήμοι

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

«Μπελάς» τα κλαδιά και τα παράγωγα κοπής: Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους – Ποιος έχει την ευθύνη μεταφοράς στα σημεία που επιλέγουν οι Δήμοι

«Μπελάς» για πολλούς πολίτες είναι τα κλαδιά, οι σχίνοι και τα παράγωγα από θάμνους και δέντρα όταν αυτά κόβονται προκειμένου να καθαριστούν οικόπεδα ή και κοινόχρηστοι χώροι. Τι ισχύει σχετικά με τη μεταφορά τους στα σημεία εναπόθεσης που έχει προεπιλέξει ο εκάστοτε Δήμος; Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος αναλαμβάνει τη δαπάνη για τη συγκεκριμένη ενέργεια;

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης, Βλάσσης Σιώμος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, εξήγησε με λεπτομέρεια τι ισχύει και τι όχι.

«Αν κάποιος με προσωπική δαπάνη καθαρίσει έναν δημόσιο χώρο, αυτονοήτως τον όγκο που προκύπτει από την κοπή, τον μαζεύει ο Δήμος. Ο Δήμος καταρχάς θα έπρεπε να καθαρίζει έναν δημόσιο χώρο, εκείνος να τα μαζεύει και να τα μεταφέρει εκεί όπου πρέπει να εναποτεθούν, βάσει και της «εγκυκλίου Σκυλακάκη» τόνισε ο κ. Σιώμος και συνέχισε:

«Μετά την εγκύκλιο και επειδή οι όγκοι πολλαπλασιάστηκαν, καθώς οι ιδιοκτήτες οικοπέδων κλήθηκαν να τα καθαρίσουν, οι Δήμοι αδυνατούσαν να μαζέψουν όλα αυτά τα παράγωγα και εφάρμοσαν κάτι που ίσχυε πάντα και ποτέ οι Δήμοι δεν υλοποιούσαν.  Είπαν ότι για τα οικόπεδα και τα ακίνητα που θα καθαρίζουν οι πολίτες, οφείλουν να τα πάνε με δικά τους έξοδα σε χώρους που έχει προεπιλέξει ο Δήμος να τα εναποθέσουν και ο Δήμος είτε να τα μεταφέρει από εκεί ή να τα κόψει, να τα κάνει τρίμματα και να τα μεταφέρει μετά».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «στο παρελθόν οι Δήμοι τα έπαιρναν όλα. Πλέον ορίζουν μια συγκεκριμένη ποσότητα, συνήθως ένα φορτηγό, την οποία και παίρνουν, ενώ αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και χρειάζονται 2 και 3 φορτηγά για τα τη μεταφορά, το επωμίζεται ο εκάστοτε πολίτης αυτό με δική του δαπάνη».

Ο κ. Σιώμος είπε ότι «θα μπορούσε ο εκάστοτε Δήμος στον Κανονισμό Καθαριότητας να ορίσει μια τιμή χρέωσης ανά κυβικό για παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές οι αυτοδιοικητικοί στην προσπάθειά τους να πάρουν ψήφους, αποφασίζουν σε άλλους να τα παίρνουν τα παράγωγα της κοπής και σε άλλους όχι».

Ο ίδιος κατέληξε ότι «δέχομαι βέβαια και το επιχείρημα κάποιων συναδέλφων που λένε ότι και όλο τον προϋπολογισμό να δαπανήσουν, δεν τους φτάνει για να κόψουν γιατί δεν θα τα εισπράξουν τα χρήματα αυτά, καθώς υπάρχει ασάφεια σε πολλές ιδιοκτησίες και ακίνητα».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επ...

Ελβετικό φράγκο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους δανειολήπτες

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η Γη σκοτεινιάζει ανομοιόμορφα – Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ισορροπία του κλίματος του πλανή...
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου θα μείνω εδώ

Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά, δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρού...
17:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότης έχει «κατασκηνώσει» στο δρόμο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ του χρωστάει χρήματα – Βίντεο

Κάτω από το πολιτικό γραφείο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, στα Τρ...
17:04 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κατάρρευση μπαλκονιών στο Λαύριο: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Τα αμάξια πολτοποιήθηκαν» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, έπειτα από κατάρρευση μπαλκονι...
16:42 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Στις 22 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης