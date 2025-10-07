Φλώρινα: Προσποιήθηκε μέλος φιλοζωικής και έκλεψε 14.000 ευρώ απο 70χρονο

Για κλοπή σε βάρος 70χρονου κατηγορούνται τρία άτομα ηλικίας 26, 34 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία στη Φλώρινα. Άγνωστος άντρας προσποιήθηκε μέλος φιλοζωικής εταιρίας για να αποσπάσει την προσοχή του θύματος, ενώ συνεργός του αφαίρεσε 14.000 ευρώ και έγγραφα από την οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews, o 70χρονος κατήγγειλε ότι, άγνωστος άντρας μετέβη στην οικία του και προσποιούμενος μέλος φιλοζωικής εταιρίας τον έπεισε να μεταβούν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ορνίθων που διατηρεί.

Συνεργός εισήλθε στην οικία του 70χρονου και του αφαίρεσε 14.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια αυτής της απασχόλησης, ένας από τους δύο συνεργούς του εισήλθε στην οικία του 70χρονου και του αφαίρεσε συνολικά, το χρηματικό ποσό των 14.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα, με τους δύο να επιβιβάζονται σε ΙΧ αυτοκίνητο όπου τους περίμενε έτερος συνεργός τους και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

