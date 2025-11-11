Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του – Την απειλούσε για να μην τον χωρίσει 

Enikos Newsroom

κοινωνία

revenge porn

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 19χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Ταχεία Πρόσληψη»: Fast track διαδικασία με λίγα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο app

Bloomberg: Έως 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026 από τις αγορές

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:18 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

«Αγκάθια» στις πληρωμές αγροτών: Γιατί κινδυνεύουν πολλοί να «κοπούν» στην επαναξιολόγηση

Η μετάβαση από ένα «αμαρτωλό» σύστημα επιδοτήσεων σε ένα νέο, αδιάβλητο δεν είναι εύκολη υπόθε...
20:14 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Κατέληξε το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο «Καραμανδάνειο»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς...
19:36 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Φέρει σοβαρά τραύματα 

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, με σοβαρ...
19:15 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος υπάλληλος του δήμου Αμφιλοχίας 

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αμφιλοχία η είδηση του θανάτου ενός 43χρονου, ο οποίος αγνοούνταν απ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα