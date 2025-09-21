«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης – Πότε θα ανοίξουν ξανά οι δρόμοι

Σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πρωτοβουλία «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025», η οποία ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και θα διαρκέσει έως τις 23:00 απόψε, με σειρά δράσεων και εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της πόλης:

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Για δεύτερη χρονιά σας περιμένουμε 20 & 21 Σεπτεμβρίου στην Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων: «Η πόλη ανήκει στους ανθρώπους της!

Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ανοιχτό χώρο χωρίς αυτοκίνητα! Αποκτά έτσι, ζωή, χρώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

Από το Σάββατο 20/9 στις 20:30 – Κυριακή 21/9 στις 20:30:

Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε και…

ξανασυναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας!»

Ελάτε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με τον Δήμο Αθηναίων, όπως μόνο εμείς ξέρουμε!».

