Δίπλωμα οδήγησης: Η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση νέου – Πώς γίνεται η διαδικασία

Enikos Newsroom

κοινωνία

διπλώματα οδήγησης

Το νέο δίπλωμα οδήγησης σε μορφή κάρτας θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτήσουν όσοι οδηγοί εξακολουθούν να κατέχουν το παλιό χάρτινο έντυπο. Η πλήρης κατάργηση των παλιών διπλωμάτων έχει οριστεί από την Ε.Ε. έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Η αλλαγή και η ανανέωση μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μειώνοντας την ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις όπως περιγράφεται για την ηλικία ή ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.

Δίπλωμα οδήγησης: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση των παλιών – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος και έχουν ακόμη το παλιό δίπλωμα πρέπει να το αντικαταστήσουν. Η ανανέωση μετά τα 65 γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Μετά τα 80 έτη, απαιτείται επανέλεγχος κάθε δύο χρόνια, με εξέταση από παθολόγο, οφθαλμίατρο και πρόσθετες ειδικότητες όπως ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Αν θέλετε να προσθέσετε νέα κατηγορία (π.χ. μοτοσικλέτα εκτός από Ι.Χ.), πρέπει να παραδώσετε το παλιό δίπλωμα και να αποκτήσετε το νέο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι κατηγορίες σας.

 

