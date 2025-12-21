Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας – «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγρότες, Τρίκαλα

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και για νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Δεύτερη η Ελλάδα στην Ε.Ε. στην εξάπλωση της χρήσης καρτών τη δεκαετία 2015-2024 – Τα στοιχεία ανά κ...

Νέα έρευνα: Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ – Temu και Shein οι κορυφαίες επιλογές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:07 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας μετέβησαν πριν απο λίγη ώρα στα διόδια των Αφι...
18:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125...
18:24 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» – ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» τονίζει ο αγρο...
18:16 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που έκανε επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει έλεγχο και παραλίγο να τραυματίσει αστυνομικό 

Στην αυτόφωρη σύλληψη πέντε ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα