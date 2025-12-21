Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας – «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω»

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και για νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.