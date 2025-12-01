Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, ένας 40χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Τελωνείο των Κήπων Έβρου. Ο άνδρας εντοπίστηκε από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), να μεταφέρει 8.000 παράνομα εμβόλια κατά της ευλογιάς, προερχόμενα από την Τουρκία.

Τα παράνομα σκευάσματα, με τις ονομασίες POXVAC και POXDOLL, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στις αποσκευές του, κάτω από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τουρκικής προέλευσης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο στόχος ήταν τα εμβόλια να φτάσουν σε Έλληνες κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούσαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα ζώα, παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους σκευάσματα είναι μη εγκεκριμένα και επικίνδυνα.

Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση λαθρεμπορίου που αφορά κτηνιατρικά εμβόλια αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία μπορεί να είναι χαμηλού κόστους, αλλά προκαλούν σοβαρές βλάβες στα ζώα, επηρεάζοντας και την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας.

Ο 40χρονος κρατείται στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, ενώ οι αρχές ερευνούν αν υπάρχει ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης τέτοιων σκευασμάτων από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στις 16 Οκτωβρίου, επίσης στο Τελωνείο Κήπων, όταν 60χρονος επιχείρησε να περάσει στη χώρα 1.200 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς.

