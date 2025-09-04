Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το καροτσάκι με το μωρό από τα Καμίνια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) συνελήφθη στον Άλιμο ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega καταγράφεται ο νεαρός άνδρας να φεύγει από το φαρμακείο, μαζί με το καρότσι και το βρέφος, στις 16:10. Έχει ένα τσαντάκι στον ώμο του, φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα και κινείται βιαστικά.

Η γυναίκα, που δηλώνει μητέρα του παιδιού, διακρίνεται να τρέχει και να τον κυνηγάει απεγνωσμένη. Μαζί της είναι και άλλα μικρά παιδιά που τρέχουν μαζί της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο.

 

