Η νέα γραμμή 1566 για όλες τις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζεται στην ΔΕΘ

Enikos Newsroom

Υγεία

1566

Η νέα πρωτοποριακή δωρεάν τηλεφωνική γραμμή του υπουργείου Υγείας 1566 «έρχεται» δυναμικά στην 89η ΔΕΘ (6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025) και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον ενιαίο τετραψήφιο αριθμό υγείας, που ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συνδέονται με το ΕΣΥ.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Περίπτερο 14, Stand 14), ο οποίος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προβολή των καινοτόμων υπηρεσιών του 1566, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr με τη βοήθεια εξειδικευμένων agents, να λάβουν προσωπική εξυπηρέτηση και ενημέρωση για τις ποικίλες δυνατότητες του 1566, καθώς και να προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό.

Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο, μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκαν σχεδόν 42.000 εισερχόμενες κλήσεις, έρχεται να αντικαταστήσει το πλήθος διάσπαρτων τηλεφωνικών γραμμών που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα, συγκεντρώνοντας πλέον όλη την πληροφόρηση σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 παρέχονται δωρεάν 24/7 πληροφορίες για γιατρούς, εφημερίες και δομές υγείας, ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ, προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, παραλαβή ΦΥΚ, ταξιδιωτική ιατρική καθώς και τον τρόπο υποβολής καταγγελιών.

Κατά την έναρξη της 89ης ΔΕΘ, τον χώρο του περιπτέρου του 1566 αναμένεται να επισκεφθεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα μιλήσει για τα οφέλη και τη δυναμική της νέας γραμμής που αλλάζει ριζικά την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

