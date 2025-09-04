Επέκταση ωραρίου λειτουργίας Μετρό και Τραμ λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο

Επεκτείνεται σήμερα, Πέμπτη, η λειτουργία του Μετρό (Γραμμές 1, 2, 3) για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι μαζί μπορούμε» (Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο) με τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ να διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ “ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ”
  • από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
  • από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.

Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:

  • προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
  • προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.

