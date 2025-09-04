Καταγγελίες – «φωτιά» για στρατιωτικό γιατρό – «Είχε μαυρισμένο μάτι και χτυπημένα χείλη»

Τρεις γυναίκες καταγγέλλουν στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο MEGA, πρόκειται για γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό πως μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του.

Οι καταγγελίες σε βάρος του γιατρού για ενδοοικογενειακή βία

«Πηγαίναμε κάπου οικογενειακά και το τηλέφωνο του συγγενικού μου προσώπου χτυπούσε ανά 5 λεπτά. Σε μία στροφή χάνεται το σήμα του τηλεφώνου και έγινε ο κακός χαμός. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε σε πάρκινγκ για να κάνουμε βιντεοκλήση για το που είμαστε, επειδή χάθηκε το σήμα του τηλεφώνου για 5 λεπτά», είπε ο συγγενής του θύματος.

«Έβλεπα το συγγενικό μου πρόσωπο με μάτι μαυρισμένο, χείλη χτυπημένα. Όταν την ρώτησα τι συμβαίνει μου είπε ‘έπεσα από τη σκάλα’. Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη, έδωσε τέλος στη σχέση κι από εκεί άρχισε το επόμενο στάδιο του μαρτυρίου. Το συγγενικό μου πρόσωπο έλαβε εκδικητική αγωγή, στην οποία έλεγε ότι ήταν 10 μήνες μαζί και της ζητούσε τα χρήματα για τις εξόδους τους».

Αναβάλλεται συνεχώς η δίκη

Όπως υποστηρίζει ο συγγενής της γυναίκας, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων παίρνει φύλλο πορείας ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.

«Όταν ένας υψηλόβαθμος ένστολος έχει ποινικό δικαστήριο, η υπηρεσία οφείλει να του δώσει φύλλο πορείας για να πάει στο δικαστήριο. Δύο συνεχόμενες φορές πήρε φύλλο πορείας για άλλες κατευθύνσεις που παρουσίασε στο Αεροδικείο για να πάρει αναβολή. Την ημέρα που είχε το Αεροδικείο και είχε ένα φύλλο πορείας για αλλού, έγινε εμπρησμός στο σπίτι του συγγενικού μου προσώπου».

Η γυναίκα έχει λάβει Panic Button, ωστόσο όλη η οικογένειά της είναι αναστατωμένη, καθώς ο ένστολος κυκλοφορεί κάτω από το σπίτι της.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, σε άλλη γυναίκα ο ένστολος είχε στείλει μπράβους, της είχε σπάσει το αυτοκίνητο και της είχε βάλει GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της.