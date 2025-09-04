«Έπεσε» η Google: Προβλήματα σύνδεσης σε Gmail και YouTube για τους χρήστες στην Ευρώπη

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

«Έπεσε» η Google: Προβλήματα σύνδεσης σε Gmail και YouTube για τους χρήστες στην Ευρώπη

Χρήστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης φαίνεται πως αντιμετωπίζουν από το πρωί σημαντικά προβλήματα πρόσβασης σε μια σειρά από υπηρεσίες της Google.

Σύμφωνα με αναφορές που κατατέθηκαν στο downdetector.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες από Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν διακοπές σε βασικές υπηρεσίες της Google.


Το πρόβλημα δεν πλήττει όλες τις υπηρεσίες της Google, αλλά οι εφαρμογές που έχουν επηρεαστεί είναι κρίσιμες για πολλούς χρήστες, όπως το YouTube, το Google Maps, το Gmail, η Αναζήτηση Google και το Google Drive.

