Σοκ στην Πενσυλβάνια: Γονείς-«τέρατα» είχαν τα 5 παιδιά τους κλειδωμένα σε δωμάτιο-«μπουντρούμι» γεμάτο ακαθαρσίες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, η αποκάλυψη ότι πέντε παιδιά ζούσαν κλειδωμένα σε ένα δωμάτιο-«μπουντρούμι», γεμάτο ακαθαρσίες και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, με τους ίδιους τους γονείς τους να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 65χρονο James Russell Kahl και τη 41χρονη σύζυγό του Carly Kahl, έπειτα από την ανακάλυψη των πέντε παιδιών τους στο σπίτι τους στο Redstone Township.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δωμάτιο όπου ζούσαν τα παιδιά -ηλικίας από 5 έως 14 ετών- δεν είχε κρεβάτια, τα παράθυρα ήταν κλεισμένα με σανίδες, οι τοίχοι ήταν γεμάτοι περιττώματα, ενώ υπήρχαν ψύλλοι, ελάχιστα ρούχα και σχεδόν καθόλου φαγητό.

Βίντεο κατέγραψε την Carly Kahl και τον James Kahl αποσβολωμένους, τη στιγμή που οδηγούνταν εκτός σπιτιού από τις αρχές.

«Είναι αηδιαστικό, αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω όσα είδαμε και όσα πέρασαν αυτά τα παιδιά», δήλωσε μια αστυνομικός.

Φρικιαστικές συνθήκες διαβίωσης

Οι πολιτειακές αρχές είχαν αρχικά κληθεί στο σπίτι στις 8 Αυγούστου για να συνδράμουν την υπηρεσία προστασίας ανηλίκων, έπειτα από σχετική καταγγελία. Η σύλληψη του ζευγαριού έγινε όταν εκδόθηκε ένταλμα έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο James Kahl φέρεται να κλείδωνε τα παιδιά μέσα στο βρόμικο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της της ημέρας και για όλη τη νύχτα, με τρεις κλειδαριές ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά της πόρτας και χωρίς χερούλι, ώστε να μην μπορούν να βγουν.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικό έγγραφο, είπε στους αστυνομικούς και σε έναν κοινωνικό λειτουργό ότι «δεν θα αφαιρέσει τις κλειδαριές από την πόρτα για κανέναν λόγο».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης κάμερες που ήταν συνδεδεμένες απευθείας με το δωμάτιο του πατέρα, καθώς και όπλα-ρέπλικες, τέιζερ, ναρκωτικά και σύνεργα χρήσης.

Κατά τις καταθέσεις τους, τα παιδιά αποκάλυψαν ότι ο πατέρας τους κάπνιζε μαριχουάνα σε καθημερινή βάση και τα παραμελούσε, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να ανάγκασε τη μητέρα τους να τα ηλεκτρίσει με το τέιζερ ως τιμωρία.

«Ελπίζω να πάνε στη φυλακή»

Τα ανήλικα απομακρύνθηκαν από το σπίτι και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Με βάση αυτά που έχω δει, θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Δεν θα μιλήσω απευθείας για τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ, πώς ήταν να ζεις σε ένα τέτοιο σπίτι», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Fayette, Mike Aubele.

Πρόσθεσε: «Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που ένα μέλος της οικογένειας βρήκε το θάρρος να μας ενημερώσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ανηλίκων που απομάκρυναν τα παιδιά, καθώς και από την πολιτειακή αστυνομία που συνέχισε την έρευνα και προχώρησε στη σημερινή σύλληψη».

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, βαριά επίθεση, απερίσκεπτη διακινδύνευση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ με απόφαση του δικαστηρίου παραμένει στη φυλακή χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Ο James Kahl είχε επίσης δηλώσει ένοχος σε υπόθεση παρενόχλησης το 2006.

«Ελπίζω αυτοί οι γονείς να πάνε στη φυλακή και να λογοδοτήσουν για όσα έκαναν», δήλωσε μια αστυνομικός. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.