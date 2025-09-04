Κόντρα ταξί με οδηγούς βαν – Προειδοποιητική απεργία του ΣΑΤΑ στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Τραβούν χειρόφρενο τα ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, προχωρώντας σε 48ωρη απεργία, με αφορμή την ΚΥΑ 134328/20-8-2025 σύμφωνα με την οποία απλοποιείται το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών βαν.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤΝews υπογράμμισε ότι «το ταξί στη χώρα μας που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής, είναι το θεσμικό όργανο δημοσίας χρήσεως που ο επαγγελματίας που εργάζεται επάνω είναι δημόσιος υπάλληλος αμισθί, που ορίζει το τιμολόγιο με το Δημόσιο, ελέγχεται από το Δημόσιο και τιμωρείται για κάθε παράβαση από το Δημόσιο».

«Είναι άλλο πράγμα το Ι.Χ είναι ιδιώτης ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί για το δικό του όφελος να να να πάρει έργο από εμάς», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ υποστήριξε πως «είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει το δημόσιο χαρακτήρα μέχρι 9 θέσεις που είναι δουλειά του ταξί».

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν θέλει το θεσμικό όργανο που προσφέρει υπηρεσίες», το οποίο είναι το ταξί. Παράλληλα, κατηγόρησε τα βαν ότι «εξυπηρετούνται με το να πάρουν έργο εις βάρος του ταξί και ξέρουν» και «ότι θέλουν να κλέψουν το έργο» και «να καταστρέψουν το επάγγελμά μας».

Ακόμα κατήγγειλε πως δεν υπάρχει ισονομία καθώς για μία παράβαση «στο ταξί μπορεί να του πάρουν και έξι μήνες την άδεια», ενώ στα βαν για μία παράβαση που μπορεί να είναι και ακόμη χειρότερη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 450-800 ευρώ και επιστρέφονται την ίδια μέρα οι πινακίδες.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι αυτή την ανισότητα θα την «καταλάβουν πολύ καλά με τις απεργίες».

Γραμματέας ΠΟΕΕΜΟ: «Ο κ. Λυμπερόπουλος δεν μας θέλει»

Στην ΕΡΤ μίλησε και ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.), Μαρίνος Μικάλεφ, ο οποίος υποστήριξε ότι ακούγονται «αερολογίες» και τόνισε πως με την ΚΥΑ «στην ουσία απλοποιούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες υπήρχαν χρόνια τώρα και ζητούσαμε να αλλάξουν».

«Μειώνει κάποια υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία ήταν εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή μπορούσε να λείπει ένα πεδίο σε χειρόγραφη σύμβαση και να επιβαλλόταν πρόστιμο 800-1000 ευρώ και αυτό που φωνάζει ο κ. Λυμπερόπουλος αφορά που μπορεί και δύναται σε μια σύμβαση να καταγράφεται το σημείο αποβίβασης. Αυτό είναι μια εναρμόνιση με δικαστικές αποφάσεις», προσέθεσε.

«Στην ουσία αποσαφηνίζονται με υπουργική απόφαση ορισμένα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες και να μην υπάρχει ερμηνεία από τα ελεγκτικά όργανα και πηγαίνουμε αδίκως στα δικαστήρια», προσέθεσε.

Αναφέρθηκε στον ισχυρισμό των κύκλων του ταξί ότι πίσω από βαν βρίσκονται πολυεθνικές. «Ακούμε από τους κύκλους των ταξί ότι είμαστε πολυεθνικές, ότι είμαστε μεγάλοι επενδυτές, να ενημερώσω ότι η κοινωνία γνωρίζει ποιοι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι που έχουν επενδύσει, έχουν ασκήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ότι σημαίνει αυτό. Πλέον ξεπερνάμε τους 30 εκατομμύρια τουρίστες. Υπάρχουν άλλες ανάγκες, άλλες απαιτήσεις από τους επισκέπτες μας, από τους τουρίστες μας και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν διεκδικούμε την αστική μεταφορά που ορισμένοι θέλουν να υποστηρίζουν», συμπλήρωσε.

Ακόμα ο κ. Μικάλεφ τόνισε ότι τα βαν με οδηγό «φορολογούνται κανονικότατα, πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές κανονικότατα, πληρώνουμε στο κράτος και μας ελέγχει το κράτος. Δεν είμαστε ασύδοτοι» και προσέθεσε ότι «είναι επιλογή του πελάτη. Κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει σε μια προκράτηση και να επιλέξει τον οδηγό που θέλει να τον μεταφέρει με το όχημα που θέλει να τον μεταφέρει».

Κατηγόρησε τον κ. Λυμπερόπουλο ότι «δεν μας θέλει. Θέλει απλά να εξαφανιστούμε. Έχετε επιχειρήσει να μην υπάρχει καν ο δικός μας ο κλάδος», ενώ είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ παρασέρνει τον κλάδο των ταξί «σε μία απεργία χωρίς νόημα».

Ο κ. Μικάλεφ, ανέφερε ότι υπάρχει ένας κλάδος «ο οποίος εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το δημόσιο συμφέρον, εξυπηρετεί τις τουριστικές μετακινήσεις. Είναι δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετείται το τουρίστας».

«Αν δεν υπήρχαν τα Ι. Χ. στην αγορά, ο τουρισμός θα πάθαινε, θα πάθαινε έμφραγμα μέσα σε ένα τρίωρο. Θα κατέρρεε τουρισμός, Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 700 οχήματα Ι. Χ. Στην Κέρκυρα στην οποία βρίσκομαι, που εξυπηρετούν τους τουρίστες», προσέθεσε.