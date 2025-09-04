Σάλος στη Νέα Υόρκη: Βίντεο δείχνει αστυνομικούς να ρίχνουν βίαια στο έδαφος 18χρονο ποδηλάτη – «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές»

Στη Νέα Υόρκη σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κατέγραψε την ακινητοποίηση ενός 18χρονου από αστυνομικούς στο East Village, με τις εικόνες να γίνονται viral στο διαδίκτυο και να ανοίγουν ξανά συζήτηση για την αστυνομική βία και τις διακρίσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ο 18χρονος οδηγούσε ένα ποδήλατο και βρέθηκε σε σημείο τροχονομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από τον λογαριασμό nyshittynews, ο 18χρονος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και αμέσως δύο αστυνομικοί άρπαξαν τα χέρια του, ενώ ένας τρίτος τον έριξε με δύναμη στο έδαφος.


Στη συνέχεια τρεις αστυνομικοί φαίνονται να τον τραβούν από τα μαλλιά και να πιέζουν με το γόνατο το κεφάλι του, προτού του περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε περιπολικό.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν οργισμένες. «Απόλυτη βλακεία», έγραψε ένας χρήστης στο Instagram.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φέρονται έτσι σε ένα παιδί».

Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί χρειάζονται 6-8 μισθοί από τους φόρους μας για να συλλάβουν ένα αδύνατο παιδί;».

Ένας τρίτος τόνισε πως «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν βλέπω να τραβούν λευκούς άνδρες από τα ποδήλατά τους όταν περνούν με κόκκινο. Δεν αντιστεκόταν, το σώμα του αντιδρούσε στον πόνο καθώς τον έστριβαν σαν κουλούρα. Αυτό είναι λάθος».

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Πηγές ανέφεραν στη New York Post πως ο 18χρονος πέρασε με κόκκινο ένα φανάρι σε σημείο τροχονομικού ελέγχου και αρνήθηκε να σταματήσει όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί.


Μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η NY Post, ένα ακόμη άτομο καθόταν στο τιμόνι του ποδηλάτου, ενώ εκείνος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κάνοντας ελιγμούς προτού παρέμβουν οι αστυνομικοί.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις πηγές, ο 18χρονος αρνήθηκε να βάλει τα χέρια του πίσω από την πλάτη του.

Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου υπερασπίστηκαν την αστυνομία. «Αντιστεκόταν συνεχώς», έγραψε ένας. «Έγινε για την ασφάλεια όλων».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Σταματήστε με τα γελοία σχόλια κάτω από το βίντεο. Η αστυνομία περνάει από εντατική εκπαίδευση για το πώς να ακινητοποιεί άτομα που δεν επιτρέπουν στους αξιωματικούς να τους περάσουν χειροπέδες. Ας αφήσουμε το NYPD να κάνει τη δουλειά του με ασφάλεια».

