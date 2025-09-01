Απεργία των ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια

ταξί κινητοποίηση Αθήνα

Χωρίς ταξί θα είναι η Αττική το διήμερο 9-10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε 48ωρη απεργία, με αφορμή την πρόσφατη ΚΥΑ, που σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, δίνει τη δυνατότητα σε van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας τους.

Μάλιστα, ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας στο enikos.gr έκανε λόγο για προειδοποιητική απεργία και είπε πως θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του κλάδου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Για το θέμα είχε εκδώσει πριν από λίγες μέρες ανακοίνωση ο ΣΑΤΑ, αναφέροντας:

«Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που επιτρέπει την αστική μεταφορά από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με τη διάταξη «από τόπο σε τόπο», αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης
νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί.

Αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική ρύθμιση πλήττει βάναυσα τον κλάδο μας, υπονομεύοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών. Το ΣΑΤΑ απαιτεί την άμεση και πλήρη απόσυρση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

Θα προχωρήσουμε σε δυναμικές, μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο.
Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών και μηνύσεων για διαφυγόντα κέρδη, ακόμη και κατά αρμόδιων υπουργών και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, που ευθύνονται για την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της παράνομης ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση επί έξι χρόνια απαξιώνει τον κλάδο μας και παράγει συνεχώς προβλήματα. Οφείλει όμως να αντιληφθεί ότι η υπομονή και η ανοχή μας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύονται». 

Ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας για το θέμα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, τόνισε μεταξύ άλλων: «Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου με την έννοια ότι όχι δεν στηρίξανε έναν νόμο τον 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση, έχουν φτάσει τώρα σε ένα σημείο που βγάλανε ΚΥΑ αντί να βγουν δημόσια και να πουν «εμείς έχουμε άλλη άποψη, θέλουμε να διαλύσουμε τα ταξί, αλλάζουμε τον νόμο».

Αναφορικά με την ΚΥΑ που «δίνει» το μεταφορικό έργο του ταξί στα van, είπε πως «αυτά που κάνουν είναι παραβίαση συντάγματος, έπρεπε να έχουν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωποι».

«Το υπουργείο δεν φτιάχνει ούτε μητρώο ούτε πόσα μπορούν να δουλέψουν (για τα van μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο). Μια εφαρμογή που ήταν υποχρεωμένο να κάνει το υπουργείο και να ελέγχει δεν λειτουργεί και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές τους. Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος γιατί τα σβήνουν μετά ή δεν τους ελέγχει κανένας. Είναι το πλιάτσικο που μέσω τουρισμού έχουν αφανίσει τις διαδρομές και πλέον παίζουνε με πολλά δισεκατομμύρια το χρόνο που κλέβουνε», υπογράμμισε ο κ. Λυμπερόπουλος και πρόσθεσε: «Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι στις 9 και 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει».

