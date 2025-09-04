Ακρόπολη: Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους από τα Καμίνια – Είχε πάρει μωρό και από την Ομόνοια

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη, προχώρησαν πριν από λίγο οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 17χρονο Έλληνα, που συνελήφθη από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στο σπίτι του, στον Άλιμο.

Ο 17χρονος φέρεται να είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, πριν το αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Αν και ομολόγησε τις δύο αρπαγές των βρεφών, ο 17χρονος δεν αποκάλυψε τον λόγο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους ηλικίας 30 ημερών που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι πράγματι η μητέρα του βρέφους, μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ.

Οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το καροτσάκι με το μωρό από τα Καμίνια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) συνελήφθη στον Άλιμο ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega καταγράφεται ο νεαρός άνδρας να φεύγει από το φαρμακείο, μαζί με το καρότσι και το βρέφος, στις 16:10. Έχει ένα τσαντάκι στον ώμο του, φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα και κινείται βιαστικά.

Η γυναίκα, που δηλώνει μητέρα του παιδιού, διακρίνεται να τρέχει και να τον κυνηγάει απεγνωσμένη. Μαζί της είναι και άλλα μικρά παιδιά που τρέχουν μαζί της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο.

Το βρέφος που είχε βρεθεί δίπλα σε κάδο

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο, στον Άλιμο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε υποστηρίζει πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό.

Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη υποστήριξε πως αρνήθηκε, με τον άνδρα να αρπάζει το μωρό και να εξαφανίζεται. Λίγες ώρες αργότερα το μωρό είχε βρεθεί στον Άλιμο.