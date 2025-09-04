Eύβοια: Κολυμβητής παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε σε βράχια – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Eύβοια: Κολυμβητής παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε σε βράχια – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9, στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για συνδρομή βοήθειας σε τραυματία. Ο άνδρας παρασύρθηκε από κύμα και χτύπησε σοβαρά την ώρα που κολυμπούσε σε παραλία της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας παρασύρθηκε την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία «Μακρύς Γυαλός»,με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε βράχια και να τραυματιστεί στη μέση του.

Άμεσα έφτασε στο σημείο, η πυροσβεστική και μετέφερε τον τραυματία, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αφού πρώτα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό και διασώστες στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Ο τραυματίας είναι από την Αθήνα και βρίσκεται στην περιοχή για τις διακοπές του.

Εικόνες από την επιχείρηση μεταφοράς του κολυμβητή

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στην 89η ΔΕΘ η γραμμή 1566 που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΥ

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Μετρό και Τραμ: Επεκτείνεται σήμερα το ωράριο λειτουργίας

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Πώς να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Android και να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ανακάλυψη αστρονόμων: «Απαγορευμένος» πάλσαρ δραπετεύει από σουπερνόβα σε φαινομενικά άδεια περιοχή του Γαλαξία
περισσότερα
17:03 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Καβάλα: Εντοπίστηκε πτώμα στη θάλασσα, κοντά στο Φιδονήσι

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα οι Λιμενικές και οι Αστυνομικές Αρχές στην Καβάλα, καθώς ...
16:57 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Τι απαντά ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου για την ανάρτησή του και την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Δεν είμαστε της λογικής να πετάξουμε ντομάτες»

Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Δράμας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ...
16:52 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στον Χορτιάτη – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δασική έκταση στον Χορ...
16:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: 2 ελεύθεροι και 1 προφυλακιστέος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης – Συνεχίζονται οι απολογίες

Απολογούνται από το πρωί της Πέμπτης (4/9) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι εκ των 48 συλληφθέντων ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος