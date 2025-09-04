Eύβοια: Κολυμβητής παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε σε βράχια – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/9, στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για συνδρομή βοήθειας σε τραυματία. Ο άνδρας παρασύρθηκε από κύμα και χτύπησε σοβαρά την ώρα που κολυμπούσε σε παραλία της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας παρασύρθηκε την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία «Μακρύς Γυαλός»,με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε βράχια και να τραυματιστεί στη μέση του.

Άμεσα έφτασε στο σημείο, η πυροσβεστική και μετέφερε τον τραυματία, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αφού πρώτα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό και διασώστες στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Ο τραυματίας είναι από την Αθήνα και βρίσκεται στην περιοχή για τις διακοπές του.