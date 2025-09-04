Λέσβος: Δυο εστίες φωτιάς μεταξύ Πολυχνίτου και Βρίσας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο εστίες φωτιάς μαίνονται σε δασική έκταση ανάμεσα στον Πολιχνίτο και στη Βρίσα, στη νότια Λέσβο, ξυπνώντας μνήμες από την μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία έκαψε μεγάλη έκταση στην ίδια περιοχή.

Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) έχει πάρει διαστάσεις και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ «οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η εστία στην Κορώνη ελέγχεται, αλλά το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς Καμαρούδι, καίγοντας ελιές και δασική έκταση».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη και Σάμο, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, αλλά και εθελοντές που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικό πυκνό δάσος.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω 112 με το οποίο ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται οικισμός ή άλλη κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.