Αιγοπρόβατα: Όλο και πιο κοντά στο lockdown εξαιτίας της ευλογιάς – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών, ενώ στενεύουν και τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στην EΡT ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, αύριο αναμένονται και οι κρίσιμες αποφάσεις. «Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες… Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα στη Μαγνησία η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, μετά και τα νέα κρούσματα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν τέσσερα νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι) και δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού).

