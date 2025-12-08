Αγρότες: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας 

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας προχώρησαν σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.
  • Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.
  • Τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας παραμένει επίσης αποκλεισμένο, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας 

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

 

21:23 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

