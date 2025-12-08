Αγρότες: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας 

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.