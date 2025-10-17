Αφίδνες: Το χρονικό του φρικτού τροχαίου με τους δύο νεκρούς – Το αλκοτέστ, ο επικίνδυνος ελιγμός και οι μαρτυρίες 

Στην σύλληψη του Έλληνα οδηγού του ενός εκ των δύο αυτοκινήτων στο τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, στις Αφίδνες Αττικής προχώρησε η Τροχαία, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, έδειξε ότι στο αίμα του υπήρχε περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ, σύμφωνα με την αυτοψία στον τόπο του συμβάντος, φαίνεται ότι το δικό του όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 43χρονος οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς και νοσηλεύεται φρουρούμενος, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, το αλκοτέστ που έγινε στον Έλληνα τραυματία οδηγό του μαύρου τζιπ, ηλικίας 43 ετών, έδειξε 0,54 mg/lt, το διπλάσιο απο το επιτρεπόμενο όριο. Ο ίδιος σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 τρέχει σε αγώνες «Dragster». Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο οδηγός του τζιπ φέρεται να έκανε ελιγμό προς τα αριστερά, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζωάκι, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς.

«Το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο αμάξι»

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Το είδα το αυτοκίνητο που ήταν μέσα στο άλλο αμάξι. Κομμάτια. Από δεξιά και αριστερά το αμάξι έγινε κομμάτια. Είναι κρίμα. Χάνονται κάθε μέρα άνθρωποι στον δρόμο».

«Ο δρόμος ήταν πολύ ολισθηρός και επικίνδυνος λόγω της βροχής που είχε πέσει το πρωί και είδα ότι είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο τρακάρισμα. Μάλλον θα πήγαιναν με πολύ μεγάλη ταχύτητα», τόνισε ένας κύριος που βρέθηκε στο σημείο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Η σύγκρουση των δύο ΙΧ ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στη διαχωριστική γραμμή στη μέση του δρόμου. Ταυτόχρονα, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ενός μαύρου τζιπ, το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Λαμία, φέρεται να επιχείρησε ελιγμό. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκε μετωπικά με το πρώτο όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο μπλε όχημα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, από όπου ανασύρθηκαν νεκροί δύο από του πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 27 και 28 ετών, ενώ βαρύτατα τραυματισμένος είναι ένας ακόμα 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο ΚΑΤ.

Εκτός κινδύνου είναι οι άλλοι δύο αλλοδαποί και ο 43χρονος Έλληνας οδηγός.

Και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ και από την πρώτη στιγμή έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να τους να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.