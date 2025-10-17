Κολυδάς: Αναμένονται δύο κύματα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός Αθήνα κακοκαιρία βροχή

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και την Ήπειρο, ενώ το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ, φέρνοντας σχετική βελτίωση όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Όπως τονίζει, αναμένονται άλλα δύο κύματα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της εβδομάδας, φτάνοντας 5 με 6 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές.

«Περιμένουμε άλλα δυο κύματα»

Σχετικά με τα δύο κύματα κακοκαιρίας, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές. Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε)» πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΥΔΑΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Η νέα «ακτινογραφία» της αγοράς: Πρωταθλητές στις μεταβιβάσεις τα παλαιότερα ακίνητα

Ποιες οικοδομικές άδειες «ξεπαγώνουν» και με ποιον τρόπο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» γάτα να ρίχνει ποντίκι στο φαγητό οικογένειας – ΦΩΤΟ
περισσότερα
22:45 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Το χρονικό του φρικτού τροχαίου με τους δύο νεκρούς – Το αλκοτέστ, ο επικίνδυνος ελιγμός και οι μαρτυρίες 

Στην σύλληψη του Έλληνα οδηγού του ενός εκ των δύο αυτοκινήτων στο τραγικό δυστύχημα με δύο νε...
22:21 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κορωπί: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 νεαροί της επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει

Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας τέσσερις ανήλικοι ηλικίας...
22:14 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Διευρύνεται ο «κύκλος» των υπόπτων για το διπλό φονικό – Οι καταθέσεις του ανιψιού και της συντρόφου του και τα προφητικά λόγια του 68χρονου

Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, για το οποίο έχουν ήδη σ...
21:47 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αχαΐα: 48χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές – Κατανάλωσε χάπια και στην συνέχεια έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας μίας 48χρονης αναστάτωσε το χωριό των Καλαβρύτων στην Αχαΐα. Ο λόγο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης