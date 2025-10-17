Κολυδάς: Αναμένονται δύο κύματα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και την Ήπειρο, ενώ το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ, φέρνοντας σχετική βελτίωση όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Όπως τονίζει, αναμένονται άλλα δύο κύματα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της εβδομάδας, φτάνοντας 5 με 6 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές.

«Περιμένουμε άλλα δυο κύματα»

Σχετικά με τα δύο κύματα κακοκαιρίας, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές. Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε)» πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.