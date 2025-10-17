Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ ο οδηγός του τζιπ

Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ διαπιστώθηκε πως ήταν ο ένας εκ των δύο οδηγών, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Αφίδνες τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση των δύο ΙΧ ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων. Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το αλκοτέστ που έγινε στον τραυματία οδηγό του μαύρου τζιπ, έδειξε 0,59 mg/lt, το διπλάσιο απο το επιτρεπόμενο όριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός είναι πλέον αντιμέτωπος με φυλάκιση. Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η φονική σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών– Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στη διαχωριστική γραμμή στη μέση του δρόμου. Ταυτόχρονα, το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα, ένα μαύρο τζιπ, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Λαμία, φέρεται να επιχείρησε να κάνει μία προσπέραση. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκε μετωπικά με το πρώτο όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμη και 20 μέτρων.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ έχουν μεταφερθεί οι τέσσερις τραυματίες του τροχαίου, εκ των οποίων ο ένας είναι διασωληνωμένος και οι δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 2 εκ των 3 άλλων τραυματιών, είναι και αυτοί σε σοβαρή κατάσταση, θεωρούνται πολυτραυματίες και φέρουν κατάγματα σε αρκετά σημεία του σώματός τους, όπως στους πνεύμονες, το θώρακα, τον αυχένα και το κεφάλι.

Ο τέταρτος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο και αυτός φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ και από την πρώτη στιγμή έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να τους να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.