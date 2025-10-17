Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ ο οδηγός του τζιπ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο με νεκρούς στις Αφίδνες

Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ διαπιστώθηκε πως ήταν ο ένας εκ των δύο οδηγών, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Αφίδνες τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση των δύο ΙΧ ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων. Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το αλκοτέστ που έγινε στον τραυματία οδηγό του μαύρου τζιπ, έδειξε 0,59 mg/lt, το διπλάσιο απο το επιτρεπόμενο όριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός είναι πλέον αντιμέτωπος με φυλάκιση. Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η φονική σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών– Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στη διαχωριστική γραμμή στη μέση του δρόμου. Ταυτόχρονα, το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα, ένα μαύρο τζιπ, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Λαμία, φέρεται να επιχείρησε να κάνει μία προσπέραση. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκε μετωπικά με το πρώτο όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμη και 20 μέτρων.

Θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ έχουν μεταφερθεί οι τέσσερις τραυματίες του τροχαίου, εκ των οποίων ο ένας είναι διασωληνωμένος και οι δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι 2 εκ των 3 άλλων τραυματιών, είναι και αυτοί σε σοβαρή κατάσταση, θεωρούνται πολυτραυματίες και φέρουν κατάγματα σε αρκετά σημεία του σώματός τους, όπως στους πνεύμονες, το θώρακα, τον αυχένα και το κεφάλι.

Ο τέταρτος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο και αυτός φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ και από την πρώτη στιγμή έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να τους να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στα τάρταρα οι δείκτες -Τι δείχνουν τα στοιχεία για το Nikkei και το ευρώ και ποιες είναι οι εκτιμ...

GSI: Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Τι συζητήθηκε

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Ανατριχιαστική αρχαία προφητεία μιλά για μυστηριώδη φιγούρα με «κόκκινο καπέλο» που θα αλλάξει τον κόσμο
περισσότερα
19:49 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: 6,5 ώρες διήρκησε η συμπληρωματική κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου – Τι είπε για το επίμαχο τηλεφώνημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φο...
19:35 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Πώς άρπαξαν κοσμήματα αξίας 90.000 ευρώ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα...
18:50 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για την φωτογράφιση και την βιντεοσκόπηση μέσα στα δικαστήρια  

Αθωώθηκαν τα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί το προηγούμενο 24ωρο επειδή φωτογράφισαν ή βιντεοσκ...
18:34 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: «Έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί» – Η περιγραφή της συντρόφου του ανιψιού για τις πρώτες στιγμές μετά το διπλό φονικό

Αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της συντρόφου του ανιψιού του 68χρονου, η οποία ήταν αυτήκοος μ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης