Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ, ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι “οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο”, με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο».