Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων».
  • Η δήλωση Ζαχαριάδη έρχεται μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού «με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ».
  • Ο κ. Ζαχαριάδης πρόσθεσε ότι «δεν ισχύει ότι “οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο”, με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Αφού ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ, ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι “οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο”, με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο».

20:56 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

20:44 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

20:16 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

19:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

