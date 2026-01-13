Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Novartis: «Αισθάνομαι τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους»

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X, αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση καταδίκης δύο προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis, δηλώνοντας ότι «σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας».
  • Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αισθάνεται «Τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «σκευωρία Novartis».
  • Ευχαρίστησε τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο για την ακλόνητη πίστη του, καθώς και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση στήριξή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Novartis: «Αισθάνομαι τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σήμερα Τρίτη σε ανάρτηση στο X αναφερόμενος στη δικαστική απόφαση – καταδίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για την υπόθεση Novartis.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο αλλά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως ανέφερε ο υπουργός, τον είχε πάρει τηλέφωνο «την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες».

“Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους. Θλίβομαι διότι αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει χωρίς την συνέργεια Επίορκων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες. Ευτυχώς την Κάθαρση την έφερε σήμερα η ίδια η Δικαιοσύνη με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.
Αισθάνομαι Τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντας με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για την απόλυτη στήριξη που μου έδωσαν.
Πρώτα στον δικηγόρο μου κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ και έδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε όχι μόνο υποδειγματικός δικηγόρος αλλά και αληθινός Φίλος.
Ακόμη θυμάμαι, όταν την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πήρε τηλ μαζί με την σύζυγό του
απλά για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν μία πολιτική κίνηση αλλά δύο ανθρώπων που πραγματικά νοιάστηκαν για έναν φίλο και συνεργάτη τους. Η Πολιτική τους στήριξη ακολούθησε μετά και ήταν ακλόνητη.
Ποτέ ξανά να μήν ζήσει ο τόπος μας τέτοιες σκοτεινές στιγμές και η Δημοκρατία μας να μήν βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο.”

