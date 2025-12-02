Ξανθόπουλος στον Realfm 97,8 για αγρότες: «Αισθάνονται ότι οι απατεώνες που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τους στερούν τα δικαιώματά τους»

Σύνοψη από το

  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δήλωσε ότι οι αγρότες «αισθάνονται ότι οι απατεώνες που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις τους στερούν ουσιαστικά από τα δικαιώματά τους».
  • Ο κ. Ξανθόπουλος επεσήμανε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πολιτικός έλεγχος, σε αντίθεση με την περίοδο της ΝΔ που «άφησε ζωτικό χώρο στους ‘φραπέδες’ και στους ‘χασάπηδες’».
  • Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής τόνισε ότι «είμαστε όμοροι πολιτικοί χώροι» και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για συνεννόηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ξανθόπουλος στον Realfm 97,8 για αγρότες: «Αισθάνονται ότι οι απατεώνες που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τους στερούν τα δικαιώματά τους»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Νομίζω ότι συντρέχουν αθροιστικά δυο προϋποθέσεις που λέμε εμείς οι δικηγόροι αφενός μεν οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται να πάρουν και αφετέρου αισθάνονται ότι οι απατεώνες που μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν δημιουργήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις τους στερούν ουσιαστικά από τα δικαιώματά τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με αποτέλεσμα κοντά στα ξερά να καούν και τα χλωρά», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με την τεχνική λύση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υπογράμμισε ότι «η τεχνική λύση ήταν με τη συναίνεση, με τη συμφωνία της Ε.Ε. έτσι ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις στους αγρότες. Υπήρχε όμως ο πολιτικός έλεγχος και δεν ξεφτιλίστηκε το πράγμα. Η Κρήτη να υπερδιπλασιάσει ας πούμε το ζωικό της κεφάλαιο σε δύο χρόνια και σε τρία χρόνια μέσα».

Και συνέχισε: «Η τεχνική λύση είχε ως απαραίτητο στοιχείο τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Δηλαδή ναι μεν έχεις τεχνική λύση αλλά ταυτοχρόνως κάνεις και σχέδια βόσκησης και λες αυτό είναι βοσκότοπος μπορεί να ενταχθεί, αυτό όχι. Ήρθε η ΝΔ το ’19 τα παράτησε όλα και άφησε ζωτικό χώρο στους ‘φραπέδες’ και στους ‘χασάπηδες’ και δείτε το τι γίνεται. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η τεχνική λύση. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μία πολιτική κάλυψη στους απατεώνες για να γίνει για παράδειγμα η Κρήτη μπλε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφερε ότι «είμαστε όμοροι πολιτικοί χώροι και είναι προφανές ότι παρ’ ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί να είναι μόνος του με μία ψήφο διαφορά από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να πείσουμε τον προοδευτικό κόσμο ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει και την ευθύνη του».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Λογαριασμοί ρεύματος Δεκεμβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει και τι θα αλλάξει το 2026

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:06 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – αντιπολίτευσης για την πρόταση να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή το αίτημα της ΝΔ να σταλού...
15:57 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext είναι στρατηγικής σημασίας και εμβληματική

«Για να καταστεί ουσιαστική η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεν απαιτούνται μόνο ρυθμίσε...
15:43 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παραγωγή φαρμάκων και στην προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνική...
15:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εάν διαπιστώναμε απάτη, θα το γράφαμε στην έκθεσή μας» – Τι κατέθεσε η ορκωτή λογίστρια, Δέσποινα Μαρκοπούλου

Εάν διαπιστώναμε απάτη, θα το γράφαμε στην έκθεσή μας, είπε η Δέσποινα Μαρκοπούλου της «Συνεργ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»